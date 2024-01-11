Karşıyaka teslim oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabı ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya ekibi Rio Breogan'a mağlup oldu: 80-73. İlk maçta sahasında rakibini mağlup eden Kaf-Kaf yenilince seri 1-1'e geldi. Serinin üçüncü ve son maçı 17 Ocak Çarşamba günü Pınar Karşıyaka'nın sahasında oynanacak. Müsabaka oldukça çekişmeli başladı. İki takımda pota altından bulduğu sayılarla etkili olmaya çalışırken, ev sahibi takım ilk periyotu 24-23 önde tamamladı. İkinci çeyrekte rakibine göre daha etkili oynayan yeşil-kırmızılılar, öne geçti. Özellikle McCollum'un etkili oyunuyla üstünlüğü sağlayan Kaf-Kaf devreyi 41-40 önde tamamladı.

KAF-KAF SONUNU GETİREMEDİ

Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. Pota altından bulduğu sayılarla farkı koruyan KSK, son bölüme 62-61 önde girdi. Dördüncü çeyrekte uzun süre maçı önde götüren Pınar Karşıyaka, sonunu getiremedi. Maçın son 5 dakikasında oyundaki hakimiyeti eline alan Breogan, önce öne geçti sonra da aradaki farkı artırdı. Rio Breogan son bölümde hata yapmadı ve müsabakayı 80-73 kazandı.

ŞANSIZLIĞINI KIRAMADI

Deplasmanda Rio Breogan'a yenilen Pınar Karşıyaka şansızlığını yine kıramadı. Organizasyonda deplasmanda oynadığı son 9 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan Pınar Karşıyaka, son 2 sezonda play-in oynamasına rağmen son 16 turu vizesi alamamıştı. Öte yandan 17 Ocak Çarşamba günü oynanacak son maçın ardından eşleşmeyi geçecek ekip son 16 turunda İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ve Play-In turunda Litvanya ekibi Rytas Vilnius'u iki maç sonunda eleyen Yunan temsilcisi Peristeri ile K Grubu'nda yer alacak.