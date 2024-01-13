Kaf-Kaf’tan golcü hamlesi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, yeni bir transfer hamlesi için kolları sıvadı. Yeşil-kırmızılı ekip, şu an Menemen FK formasını terleten 28 yaşındaki forvet Hüsamettin Yener'i gündemine aldı. İzmir temsilcisi bir süredir takip ettiği oyuncu ile tecrübeli golcü Emre Gemici'den boşalan ön bölgedeki boşluğu doldurmanın hazırlıklarını yapıyor. Karşıyaka yönetimi, önümüzdeki günlerde deneyimli oyuncu ile temasa geçerek bir teklif sunacak. Beklediği olumlu dönüşü alırsa sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek oyuncu için Menemen FK ile temasa geçilecek.

İZMİR DIŞINA ÇIKMADI

Profesyonel kariyerine Altay'da başlayan ve ardından Altınordu ve Göztepe formalarını giyen tecrübeli golcü, daha önce İzmir dışında hiç forma giymedi. Kariyerinin en parlak dönemlerini 9 sezon top koşturduğu Altay'da geçiren deneyimli oyuncu siyah-beyazlı forma ile 160 maçta 26 gol atma başarısı gösterdi. İlk yarı Menemen formasını giyen tecrübeli golcü, bu sezon beklediği forma şansını bir türlü bulamayınca ayrılık kararı almıştı. Hüsamettin Yener'in yeşilkırmızılı İzmir ekibine imza atmaya bir hayli istekli olduğu öğrenildi.

YEŞİL-KIRMIZILILAR İSMAİL'İ AÇIKLADI

Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Etimesgut Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu İsmail Güner'i kadrosuna dahil etti. Geçtiğimiz gün Mehmet Alaeddinoğlu, Şeref Özcan ve Erdem Gökçe ile imzalayan Kaf- Kaf, Güner ile 1.5 yıllığına anlaştı. Karşıyaka Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2000 doğumlu savunma oyuncusu İsmail Güner ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. İsmail'e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Vanspor FK'da profesyonel kariyerine adım atan İsmail, 2020- 2021 sezonunda Etimesgut Bld transfer oldu.