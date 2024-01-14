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Derbi KSK’nin

Yeşil-kırmızılılar, baştan sona üstün oynadığı müsabakada Aliağa Petkim’i yendi. Kaf-Kaf, Ege derbilerinde üst üste aldığı yenilgilerin ardından kazanarak ilk dört için iddiasını yine gösterdi.

HABER MERKEZİ
Derbi KSK’nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 90-74 yendi. Karşılaşmaya Efianayi'nin 3 sayılık basketiyle başlayan rakibi karşısında 11-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 4. dakikada 11-3 üstünlük kurdu. Kalan bölümde farkı 10 sayıya (18-8) kadar yükselten ev sahibi ekip, periyodu 21-12 önde bitirdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

İkinci periyodun başında Martin ve McCollum'la skoru 25-12'ye taşıyan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı da 29-19 üstün geçti. Aldridge, Thomas ve Simmons'ın sayılarına rağmen son 2 dakikaya 36-26 önde giren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 39-30 üstün gitti. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, bitime 3 dakika kala Kenan Sipahi'nin basketiyle farkı 15 sayıya çıkardı: 58-43. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 64-56 üstün tamamladı. Son periyodun başında farkı 6 sayıya (64-58) indiren rakibi karşısında son 5 dakikaya 79-65 önde giren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-74 galip ayrıldı.

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