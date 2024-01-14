Derbi KSK’nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 90-74 yendi. Karşılaşmaya Efianayi'nin 3 sayılık basketiyle başlayan rakibi karşısında 11-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 4. dakikada 11-3 üstünlük kurdu. Kalan bölümde farkı 10 sayıya (18-8) kadar yükselten ev sahibi ekip, periyodu 21-12 önde bitirdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

İkinci periyodun başında Martin ve McCollum'la skoru 25-12'ye taşıyan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı da 29-19 üstün geçti. Aldridge, Thomas ve Simmons'ın sayılarına rağmen son 2 dakikaya 36-26 önde giren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 39-30 üstün gitti. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, bitime 3 dakika kala Kenan Sipahi'nin basketiyle farkı 15 sayıya çıkardı: 58-43. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 64-56 üstün tamamladı. Son periyodun başında farkı 6 sayıya (64-58) indiren rakibi karşısında son 5 dakikaya 79-65 önde giren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-74 galip ayrıldı.