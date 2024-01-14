Karşıyaka’da Enes’ten özür

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka'da 20 Aralık'ta iç sahada Sapanca Gençlikspor'la oynanan devrenin son maçında attığı beraberlik golünün ardından kendisine maç içinde küfürlü tepki gösteren taraftara aynı şekilde karşılık verip tribünden tepki alan Enes Nalbantoğlu camiadan özür diledi. Yönetimin olayın ardından kanat gerdiği sol kanat, şube yönetiminden Celal Doğanalp'in de yer aldığı kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan özür videosunda, yönetimin ve teknik heyetin izniyle büyük Karşıyaka taraftarına seslenmek istediğini söyleyerek, olayın kendisine yakışmadığını dile getirdi. Enes, "Aile içinde kırgınlıklar ve dargınlıklar, samimiyetle ve birbirini anlayarak çözülür. Taraftarlarımız, yönetimimiz, teknik ekibimiz ve oyuncularımız ile inançlı bir biçimde birleşerek daha güçlü olacağız, tek bir hedefe odaklanacağız ve şampiyonluğa yürüyeceğiz" mesajını verdi.