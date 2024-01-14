  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka’da Enes’ten özür

Karşıyaka’da Enes’ten özür

Sapanca Gençlik maçında taraftarla tartışan futbolcu özür videosu yayınladı.

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da Enes’ten özür
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka'da 20 Aralık'ta iç sahada Sapanca Gençlikspor'la oynanan devrenin son maçında attığı beraberlik golünün ardından kendisine maç içinde küfürlü tepki gösteren taraftara aynı şekilde karşılık verip tribünden tepki alan Enes Nalbantoğlu camiadan özür diledi. Yönetimin olayın ardından kanat gerdiği sol kanat, şube yönetiminden Celal Doğanalp'in de yer aldığı kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan özür videosunda, yönetimin ve teknik heyetin izniyle büyük Karşıyaka taraftarına seslenmek istediğini söyleyerek, olayın kendisine yakışmadığını dile getirdi. Enes, "Aile içinde kırgınlıklar ve dargınlıklar, samimiyetle ve birbirini anlayarak çözülür. Taraftarlarımız, yönetimimiz, teknik ekibimiz ve oyuncularımız ile inançlı bir biçimde birleşerek daha güçlü olacağız, tek bir hedefe odaklanacağız ve şampiyonluğa yürüyeceğiz" mesajını verdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA