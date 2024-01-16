  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf’ta Adem yolcu

Kaf-Kaf’ta Adem yolcu

Sezon başında takıma katılan 36 yaşındaki futbolcu teknik heyetin raporuyla gönderiliyor.

HABER MERKEZİ
Kaf-Kaf’ta Adem yolcu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefine ikinci yarıda ulaşmak isteyen Karşıyaka, ileri uçta takımın en tecrübeli isimlerinden Adem Büyük'le yollarını ayırma kararı aldı. Antalya kampını tamamlayan yeşil-kırmızılılarda sezonun başlamasına kısa süre kala flaş transfer olarak kadroya dahil edilen 36 yaşındaki golcü, teknik direktör Erkan Sözeri'nin raporuyla takımdan elendi. Yönetim, Adem'le sezon sonunda bitecek sözleşmesinin feshiyle ilgili masaya oturacak.

YÖNETİM ÇİÇEK'İ ALDI

Ara transfer döneminde Adem Büyük'ün yanı sıra golcülerinden takımdan ayrılmak isteyen Emre Gemici'yi de Kepezspor'a satan Karşıyaka'nın ileri uca mutlaka takviye yapması bekleniyor. Yeşilkırmızılı ekip Ankaragücü'nden 17 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Yılmaz Çiçek'i aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA