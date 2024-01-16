Kaf-Kaf’ta Adem yolcu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefine ikinci yarıda ulaşmak isteyen Karşıyaka, ileri uçta takımın en tecrübeli isimlerinden Adem Büyük'le yollarını ayırma kararı aldı. Antalya kampını tamamlayan yeşil-kırmızılılarda sezonun başlamasına kısa süre kala flaş transfer olarak kadroya dahil edilen 36 yaşındaki golcü, teknik direktör Erkan Sözeri'nin raporuyla takımdan elendi. Yönetim, Adem'le sezon sonunda bitecek sözleşmesinin feshiyle ilgili masaya oturacak.

YÖNETİM ÇİÇEK'İ ALDI

Ara transfer döneminde Adem Büyük'ün yanı sıra golcülerinden takımdan ayrılmak isteyen Emre Gemici'yi de Kepezspor'a satan Karşıyaka'nın ileri uca mutlaka takviye yapması bekleniyor. Yeşilkırmızılı ekip Ankaragücü'nden 17 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Yılmaz Çiçek'i aldı.