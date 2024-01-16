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Haberler Karşıyaka KSK’de danışma kurulu kuruldu

KSK’de danışma kurulu kuruldu

DOĞANCAN BİNGÖL
KSK’de danışma kurulu kuruldu
İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, Çiğli OSB'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda tarihinde ilk kez bir istişare kurulu kurdu. Kurulun başkanlığına eski Adalet Bakanı ve siyasetçi Hasan Denizkurdu getirildi. Toplantıda konuşan Denizkurdu, "Bütün emeklerimiz Karşıyaka için, çalışıp çabalayıp kulübü en iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Beni başkan seçtiniz ancak başınıza iş aldınız. Ben her şeyin en iyisi olması için çabalayan biriyim. Benim kurul danışanlarım hepinizsiniz. Gerektiğinde bu koltuklarda gördüğüm herkesten yardım ve destek isteyeceğim" dedi.
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