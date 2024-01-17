Karşıyaka’da Enes krizi bitti

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka'da 20 Aralık'ta iç sahada Sapanca Gençlikspor'la oynanan devrenin son maçında attığı beraberlik golünün ardından kendisine maç içinde küfürlü tepki gösteren taraftara aynı şekilde karşılık verip tribünden tepki alan ve geçtiğimiz günlerde camiadan özür dileyen Enes Nalbantoğlu ile yaşanan kriz tatlıya bağlandı.

CAMİADAN ÖZÜR DİLEDİ

Yönetimin olayın ardından sahip çıktığı sol kanat oyuncusu, şube yönetiminden Celal Doğanalp'in de yer aldığı özür videosunda olayın kendisine yakışmadığını dile getirmişti. Yönetim de bu videoyu "Aile içinde kırgınlıklar samimiyetle ve birbirini anlayarak çözülür. Taraftarlarımız, yönetimimiz, teknik ekibimiz ve oyuncularımız ile birleşerek daha güçlü olacağız ve şampiyonluğa yürüyeceğiz" mesajıyla yayınladı ve kriz sona erdi. Öte yandan Enes'e tepkili olan Karşıyaka Çarşı Taraftar Grubu da bir açıklama yaparak Enes'in gönderilmesini istedi.