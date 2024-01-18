Karşıyaka son 16’ya kaldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turu üçüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı 86-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmaya Vitto Brown ve Kenan Sipahi'nin etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, rakip takımın skoreri McLemore'un sayılarına rağmen ilk 5 dakikayı 17-10 önde geçti. Hilliard'ın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya (22-14) kadar yükselten Pınar Karşıyaka, periyodu 22-17 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında farkı 13 sayıya (33-20) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde konuk ekip 17. dakika içinde farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 38-34. Skor üstünlüğünü bırakmayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-39 önde gitti.

KONUK EKİP YETİŞTİ

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 12 sayı farkla 54-42 üstün geçti. Rakibin pota altındaki üstünlüğüyle farkın eridiği periyodun son dakikasına 58-52 önde giren yeşil-kırmızılı takım, bu çeyreği de 62-56 üstün tamamladı. Son periyotta hücumlardan boş dönen temsilcimiz, rakibinin yetişmesine engel olamadı. Bitime 4 dakika kala Rudan'ın basketiyle 70-70 beraberliği yakalayan İspanyol rakibi karşısında taraftarının da desteğiyle Hilliard, McCollum ve Carey'le 9-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, skoru bir anda 79-70'e getirdi. Müsabakadan 86-76 galip ayrılan Pınar Karşıyaka, son 16 turuna yükseldi.

RAKİPLER BELLİ

İzmir'de çıktığı üçüncü maçı 86-76 kazanan Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. Yeşil-kırmızılı ekip, K Grubu'nda doğrudan son 16 turuna yükselen İspanya'dan Lenovo Tenerife ve İsrail'den Hapoel Bank Yahav'ın yanı sıra Play-In turunda Litvanya'dan Rytas Vilnius'u eleyen Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.