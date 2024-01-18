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Karşıyaka son 16’ya kaldı

Maçı baştan sona üstün götüren Pınar KSK, son çeyrekte rakibi eşitliği sağlasa da hata yapmadı ve farkı tekrar açarak turu geçti. Temsilcimizi son 16’da da zorlu rakipler bekliyor.

HABER MERKEZİ
Karşıyaka son 16’ya kaldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turu üçüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı 86-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmaya Vitto Brown ve Kenan Sipahi'nin etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, rakip takımın skoreri McLemore'un sayılarına rağmen ilk 5 dakikayı 17-10 önde geçti. Hilliard'ın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya (22-14) kadar yükselten Pınar Karşıyaka, periyodu 22-17 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında farkı 13 sayıya (33-20) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde konuk ekip 17. dakika içinde farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 38-34. Skor üstünlüğünü bırakmayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-39 önde gitti.

KONUK EKİP YETİŞTİ

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 12 sayı farkla 54-42 üstün geçti. Rakibin pota altındaki üstünlüğüyle farkın eridiği periyodun son dakikasına 58-52 önde giren yeşil-kırmızılı takım, bu çeyreği de 62-56 üstün tamamladı. Son periyotta hücumlardan boş dönen temsilcimiz, rakibinin yetişmesine engel olamadı. Bitime 4 dakika kala Rudan'ın basketiyle 70-70 beraberliği yakalayan İspanyol rakibi karşısında taraftarının da desteğiyle Hilliard, McCollum ve Carey'le 9-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, skoru bir anda 79-70'e getirdi. Müsabakadan 86-76 galip ayrılan Pınar Karşıyaka, son 16 turuna yükseldi.

RAKİPLER BELLİ

İzmir'de çıktığı üçüncü maçı 86-76 kazanan Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. Yeşil-kırmızılı ekip, K Grubu'nda doğrudan son 16 turuna yükselen İspanya'dan Lenovo Tenerife ve İsrail'den Hapoel Bank Yahav'ın yanı sıra Play-In turunda Litvanya'dan Rytas Vilnius'u eleyen Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.

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