Karşıyaka’nın gözü yüksekte

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın teknik direktörü Erkan Sözeri, Karşıyaka'ya şampiyon olmak için geldiğini ve bu yolda neler yapılmasını gerektiğini anlattı. Karşıyaka camiasının çok güzel şeyleri hak ettiğini dile getiren Sözeri, "Ego falan yapmıyorum ama Erkan Sözeri varsa hedef vardır. Takımının da bir hedefi vardır. Hele Karşıyaka Spor Kulübü gibi büyük bir camianın her zaman hedefi şampiyonluktur, hangi ligde olursa olsun. Karşıyaka, bu lige yakışmıyor. Bir an önce buradan üst sıralara gideceğini düşünüyorum. Bu yolda çalışmalarımız sürüyor. Motivasyonumuz da gayet iyi" açıklamasını yaptı.

KARŞIYAKA'YA YAKIŞIR OYUN

Oyuncularla konuşarak analiz yaptıklarını ve daha sonra da eksikleri belirlediklerini ifade eden Sözeri, "Sadece saha içinde değil, saha dışında da hangi bölümlerde eksiklerimizin olduğunu hepsini oturup konuştuk. Biz oyuncularımıza neler istediğimizi söyledik, isteklerimizi ilettik. Onlar da mümkün olduğu kadar olumlu dönüş yaptılar. Bu durumdan gayet memnunuz. Bu camiada olduğum için gururluyum. 20 yıllık teknik adamım ve ciddi başarılarım var fakat başarıya aç bir şekilde işe başladım. Tabii ki pas hataları olacak, belki gol kaçıracağız, oyunun içinde belki zaman zaman dalgalanmalar olacak ama şunun garantisini verebilirim; sahada mücadele eden tüm oyuncular, Karşıyaka Spor Kulübü'ne yakışan bir takım göreceklerinden emin olabilirler" şeklinde konuştu.

ÖNCELİK İYİ MÜCADALE ETMEK

Bugüne kadar oyun anlayışını hiçbir zaman gizlemediğini de aktaran Sözeri, "Benim defans oyuncularım da hücuma gidecek, ofanstaki oyuncularım da defansa yardım edecek. Takım savunmasına yardım edecek. Takım bütünlüğü olacak. Tabii oyun anlayışında, pas organizasyonda, pas trafiğinde, oyun içi organizasyonlarda biraz eksiklerimiz vardı. Onları da hem kampta hem buradaki antrenmanlarda geliştirdiğimizi düşünüyorum. Önceliğimiz iyi bir mücadele. Rakipten daha çok koşan bir takım oluşturmak istiyoruz. Yani Alsancak Stadyumu'nda bizden daha fazla kimse koşamaz. Güzel bir oyun, güzel bir mücadele ve güzel bir galibiyetle ikinci devreye başlamak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.