KSK, geleceğe umutla bakıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka geleceğe umutla bakıyor. Devre arasında kadrosuna 4 takviye yapan Kaf-Kaf'ın Sportif Diraktörü Korhan Özen transferden, kurumsal yapıya kadar önemli açıklamalar bulundu. Ara dönemde nokta atışı trasferler gerçekleştirdiklerini belirten Özen, "Biz ince eleyip sık dokuduk ve çok acele etmedik. Birbirinden kaliteli, yetenekli ve takımımıza çok büyük katkı sağlayacak oyuncuları aldık" diye konuştu.

YENİ BİRİMLER KURULDU

Özen kulüp içinde de birçok birim kurduklarını belirtti. Özen, "Oyuncu izleme birimini oluşturduk. Kulübümüzün sezon sonundaki transfer listesi hazır bir şekilde bizim önümüze gelmiş olacak. Atletik performans ve analiz birimini oluşturmak üzereyiz. Futbolcuların antrenman ve maç takip sistemini bugün itibarıyla almış olduk. 2. Lig'e de bu sene çıktığımız zaman, bu kurumsal kimlikle ilgili kulübün vizyonunu arttırmayla ilgili çalışmalarımız son sürat devam edecek" şeklinde konuştu.