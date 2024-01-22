Karşıyaka seriye bağladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve hedefindeki Karşıyaka, ikinci devrenin ilk haftasında evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. 13'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Ceza sahası dışından Mustafa'nın sert şutunda top yan direkten döndü. Dönen topu Fatih boş kaleye gönderdi: 1-0. 18'inci dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Sağdan Orhan'ın ortasında ön direkte Mirzacan kafayla kaleci Haydar'ı avladı: 1-1. 48'de sağdan Erdem'in ortasında arka direkte Yasin kafayı vurdu, top yan direkten döndü. 52'de Cenk Ahmet'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Yasin çok sert vurdu, meşin yuvarlak çatala çarpıp oyun alanına döndü.

YASİN DİREĞİ GEÇEMEDİ

63'te Karşıyaka'nın sağdan kazandığı kornerde arka direkte Erdinç kafayı vurdu, kaleci Yunus Emre'nin çeldiği topu Yasin kaleye gönderdi, meşin yuvarlak bir kez daha direkte patladı. 69'da Cenk Ahmet'in ortasında altı pasta iyi yükselen Yasin skoru belirledi: 2-1.

YENİLER GÖREV YAPTI

Yeşil-kırmızılı ekibin Eynesil Bld ile oynadığı ikinci devrenin ilk karşılaşmasında yeni transferlerden Erdem Gökçe, Mehmet Alaeddinoğlu ve İsmail Güner görev aldı. Gösterdikleri performans ile taraftardan tam not alan üçlü, maçın sonunda alkışları topladı. Takıma devre arasında katılan Şeref Özcan ise yedek kulübesinde hocasının şans vermesini bekledi.

FOTOĞRAF: DOĞANCAN BİNGÖL