Karşıyaka voleybol erteleme sınavında

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Karşıyaka Medical Point, erteleme maçında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak.
Grupta Karşıyaka 13 maçta 8 galibiyetle 4'üncü sırada, İstanbul ekibi ise 9 galibiyetle 3'üncü basamakta yer alıyor. Play-Off yarışını yakından ilgilendiren maç, yeşil-kırmızılı takımın salgına yakalanması nedeniyle ertelenmişti. Kaf-Kaf, güçlü rakibini mağlup ederek üçüncü sıraya yükselmeyi hedefliyor.