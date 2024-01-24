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Karşıyaka voleybol erteleme sınavında

HABER MERKEZİ
Karşıyaka voleybol erteleme sınavında

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Karşıyaka Medical Point, erteleme maçında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak.

Grupta Karşıyaka 13 maçta 8 galibiyetle 4'üncü sırada, İstanbul ekibi ise 9 galibiyetle 3'üncü basamakta yer alıyor. Play-Off yarışını yakından ilgilendiren maç, yeşil-kırmızılı takımın salgına yakalanması nedeniyle ertelenmişti. Kaf-Kaf, güçlü rakibini mağlup ederek üçüncü sıraya yükselmeyi hedefliyor.

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