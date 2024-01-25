KSK’de Yeşil inançlı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ikinci yarıya evinde Eynesil Bld'yi 2-1 mağlup ederek başlayan Karşıyaka'da Başkan Azat Yeşil, kendilerini şampiyonluk hedefine ulaştıracak kadroya sahip olduklarını söyledi. Yeşil-kırmızılı takım ara transfer döneminde forvet arkası Mehmet Alaeddinoğlu, sol kanat Şeref Özcan, sağ bek Erdem Gökçe ve stoper İsmail Güner ile sözleşme imzalarken, Başkan Yeşil başka takviye yapmayı düşünmediklerini belirtti. Ankaragücü'nden genç orta saha İbrahim Yılmaz Çiçek'le anlaşamadıklarını kaydeden Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, "Yerinde takviyeler yaptık, başka transfer düşünmüyoruz. Yeni transferleri takıma monte etmemiz yeterli olacak. Alternatifli bir kadro oluşturduk. Bu kadroyla hedefe gitmeyi düşünüyoruz" dedi.

KALAN MAÇLAR ZOR GEÇECEK

Rakibe baskı kuran bir takım izlediklerini anlatan Yeşil, "Oyunu daha fazla rakip alana yığıp hedefe gitmemiz gerekiyor. Hocamızın oyun taktiğini beğendik. Sadece gol atmamız gecikti. Kalan 13 maç da zor geçecek. Her maç derbi havasında. Kaybedilen puanın telafisi yok. Yolumuza kayıpsız devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.