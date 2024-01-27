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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf’ta Enes’e Buca talip oldu

Kaf-Kaf’ta Enes’e Buca talip oldu

HABER MERKEZİ
Kaf-Kaf’ta Enes’e Buca talip oldu
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Enes Nalbantoğlu'na sürpriz talip çıktı. Yeşil-kırmızılıların sezon başında Bld Kütahyaspor'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu için İzmir'in 2. Lig'deki temsilcisi Bucaspor 1928'in devreye girdiği öğrenildi. İlk yarının son haftalarında maç içinde taraftarlarla tartışan Enes'in takımda kalıp kalmayacağı tartışmalara neden olmuş ancak tecrübeli golcü Başkan Azat Yeşil'in kararı ile takımda kalmıştı. Enes'i Karşıyaka'nın göndermeye sıcak bakmadığı, oyuncunun da sezonu yeşil-kırmızılılarda bitirmek istediği ifade edildi. Enes için Bucaspor 1928'in yanı sıra bazı kulüplerin de nabız yokladığı kaydedildi.
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