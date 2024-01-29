Kaf-Kaf tam gaz

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci devrenin ilk maçında geçen hafta evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 2'nci galibiyetini alan Karşıyaka, zorlu Amasya deplasmanından da kayıpsız döndü. Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sağ kanattan yapılan ortada ceza yayı üzerinde Barış Sağır'ın sert şutunda top az farkla auta çıktı. 30'da orta sahadan atılan ara pasla Yasin Ozan ceza alanı içinde topla buluştu. Yasin Ozan kaleci Hacı Ramazan'dan sıyrıldı. Kaleci son anda topa dokundu. Dengesini kaybeden Yasin Ozan topu boş kaleye atamadı. 44'te sağ kanattan gelişen atakta ceza alanında topla buluşan Cenk Ahmet sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. İlk yarı Karşıyaka'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Karşıyaka, ikinci yarıya da golle başladı. 48'de kullanılan köşe vuruşunda savundan ileri çıkan Alpay Koldaş meşin yuvarladığı filelere gönderdi: 0-2. Maçın 61'inci dakikasında Miraç Furkan'ın uzaktan şutunda kaleci Haydar'ı geçen top ağlarla buluştu: 1-2. 88'de Hakan'ın plasesinde Karşıyaka kalecisi Haydar kaleye giden topu son anda köşeden çıkardı. 90+7'de Enes kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kaf-Kaf maçı 2-1 kazandı.

SÖZERİ'DEN İLK 11'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Yeşil-kırmızılı ekipte kart cezası sona eren Barış Sağır ilk 11'de görev yaptı. Geçen hafta Eynesil maçında 11'de olan genç Mustafa Durgun yedek soyundu. Sakatlıkları bulunan Erdem ve Erdinç kadroda yer almazken, yeni transferlerden stoper İsmail ile Bilal 11'de görev yaptı. İzmir ekibinin devre arasında kadrosuna dahil ettiği Mehmet Alaeddinoğlu ve Şeref Özcan da 82'nci dakikada oyuna dahil oldu.