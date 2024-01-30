Kaf-Kaf ışığı yaktı

TFF Üçüncü Lig İkinci Grup'ta deplasmanda Amasyaspor FK'yı 2-1 mağlup eden Karşıyaka üst üste üçüncü galibiyetini alarak zirve iddiasını sürdürdü. İlk yarının son haftasında evinde Sapanca Gençlikspor'u 3-2 yendikten sonra ikinci devreye evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek başlayan yeşil-kırmızılı ekip Amasya'dan da zaferle dönerek galibiyet serisi yakaladı. Karşıyaka'da devre arasında göreve gelen teknik direktör Erkan Sözeri, 2'de 2 yaparak takımına 6 puan kazandırdı. Kaf-Kaf 16 maçta topladığı 32 puanla bir maçı eksik olan 36 puanlı lider Batman Petrol'ü takibini sürdürüyor.

YENİ HEDEF PAZARSPOR

Üçüncü sırada yer alan yeşilkırmızılıların ikinci sıradaki Turgutluspor ile de arasında 1 puanlık fark bulunuyor. Sezonun ilk 3 haftasında Eynesil Bld (D), Amasyaspor ve Pazarspor'u (D) dize getiren Karşıyaka, bu hafta konuk edeceği Pazarspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

CENK AHMET ŞOV YAPIYOR

Zirvenin 4 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Karşıyaka'da gol perdesini aralayan sağ kanat Cenk Ahmet Alkılıç, 4 gole ulaştı. Sezon başında takıma katılan tecrübeli futbolcu, yeşil-kırmızılıların oynadığı tüm maçlarda süre alarak takımın en istikrarlı isimlerinden olurken, Anadolu Üniversitesi maçında 1, Hacettepe 1945 karşısında 2 ve son olarak Amasya FK maçında attığı bir gol takımına büyük katkı verdi. Amasya önünde takımın ikinci golünü kaybeden stoper Alpay ise yeşil-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.