Karşıyaka’nın stadyum umudu

İzmir'de yaklaşık 26 yıl önce yeni stat talebini ilk gündeme getiren kulüp olmasına rağmen stadyum konusunda en mağdur takım olarak kalan Karşıyaka, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi umutlarını yeniden yeşertmek istiyor. Yerel seçimlerin en güçlü iki adayı olarak öne çıkan AK Partili Hamza Dağ ve CHP'li Cemil Tugay stadyum konusunda daha önce yeşil-kırmızılılara verdikleri destekle biliniyor. AK Parti'nin genel başkan yardımcısı olan eski milletvekili Hamza Dağ, Karşıyaka'nın yeni stadı için yıllardır en önemli desteği verenlerden biri. Kaf-Kaf, yerel seçimlerin ardından projenin hızlanmasını umut ediyor.