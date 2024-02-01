Pınar Karşıyaka Avrupa’da yok

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda deplasmanda Hapoel Bank Yahav Jerusalem'e de 83-74 yenildi ve 2'de 0 yaptı. Hapoel maça 9-3 ile başladı, Karşıyaka Errick McCollum ile oyunu dengeledi. 8. dakikada farkı 1 sayıya (21-20) çeken KaSK, ilk periyodu 25-23 geride tamamladı. Karşıyaka ikinci çeyrekte de takibini sürdürdü, 6. dakika 41-36 ile geçildi. Hapoel kenardan gelenlerden aldığı katkı ile skoru önde götürdü, boyalı alanı etkili kullanarak devreyi 50-43 önde bitirdi. ÇABALAR YETMEDİ

Karşıyaka üçüncü çeyreğin ilk 6 dakikasında 3 sayı atabildi ve fark 13 sayıya (59-46) çıktı. Temponun iyice düştüğü, Hapoel'in Karşıyaka'ya açık saha fırsatı vermediği periyot 65-57 sona erdi. dakika kala Darrun Hilliard farkı 4 sayıya (67-63) çekti, 7 dakika kala Vitto Brown'ın üçlüğü geldi: 69-66. Furkan'lı beşiyle iyi savunma yapan Kaf-Kaf, 5 dakika kala Darrun Hilliard ile daha da yaklaştı: 69-68. Son bölümde Karşıyaka savunmaya takıldı, Hapoel 58 saniye kala farkı 8 sayıya (80-72) çıkardı. Karşılaşma 83-74 Hapoel'in galibiyetiyle son buldu.