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Haberler Karşıyaka KSK 4’te 4 istiyor

KSK 4’te 4 istiyor

Yeşil-kırmızılılar 2020-2021 sezonundan sonra ilk kez üst üste 4’üncü maçını kazanmak istiyor.

HABER MERKEZİ
KSK 4’te 4 istiyor
TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 3 galibiyetle şampiyonluk yarışını sürdüren Karşıyaka bu hafta Pazarspor'u yenerek yıllar sonra ilk kez 4'te 4 yapmaya çalışacak. Son olarak 2020- 2021 sezonunun başında art arda 4 galibiyet alan Kaf-Kaf, bu sezona 3'te 3'le başladıktan sonra Turgutluspor'a evinde yenilerek seriyi 4 maça çıkaramadı. İlk yarının son haftasında Sapanca Gençlik'i 3-2 yenip ardından teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde ikinci yarıya 2-1'lik Eynesil Bld ve Amasya galibiyetleriyle başlayan yeşil-kırmızılı ekip, Pazarspor engelini de taraftarının desteğiyle aşmak istiyor. Zirvedeki Batman Petrol'ün maç fazlasıyla 4 puan gerisinde üçüncü olan Karşıyaka rakibini yenerse haftaya yarıştaki en önemli rakiplerinden Turgutluspor'la deplasmanda oynayacağı kritik rövanşa da moralli ve avantajlı çıkacak.
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