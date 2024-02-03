Haydi Kaf-Kaf

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 18. hafta mücadelesinde bugün Pazarspor'u konuk edecek. Yeşil-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etmek istiyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Müsabaka öncesinde Karşıyaka 32 puanla 3. sırada yer alırken, Pazarspor ise 20 puanla 8. sırada bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini isterken, konuk ekip ise orta sıralardan kurtulup Play-Off hattına girmek istiyor. Yeşil-kırmızılılarda defansta İsmail ve Bilal cezaları, Erdinç ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bilet fiyatları maraton ve misafir tribün 15 TL, numaralı tribün 125 TL, VIP tribünler ise 300 ve 500 TL olarak açıklandı. Bu zorlu mücadeleyi Sakarya bölgesinden Tayfun Güz yönetecek. Güz'ün yardımcılıklarını; Semih Kurtuluş ve Cihat Sevi yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Yunus Aytekin Atabek olacak. Sezon sezonun ilk devresinde Pazarspor ev sahipliğinde oynanan müsabakayı Karşıyaka 1-0 kazanmayı başarmıştı.