Pınar KSK ligde mutlu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu Türk Telekom'u 81-70 yendi. İki ekibin de düşük şut yüzdesiyle oynadığı ilk çeyrek, Pınar Karşıyaka'nın 13-12 üstünlüğüyle tamamlandı. McCollum'un 2. periyodun son bölümündeki sayılarıyla farkı açan Pınar Karşıyaka, dış şutlardaki başarısızlığı ve top kayıpları yüzünden oyun ritmini bulamayan rakibi karşısında ilk yarıyı 33-25 önde kapattı. Palmer'ın yaptığı 2 blokla ateşlediği başkent ekibi, Wallace ve Jones'un basketleriyle 3. çeyreğin bitimine 2 dakika kala skoru eşitledi (44-44). Fakat McCollum ve Jaylon Brown, attığı kritik basketlerle Pınar Karşıyaka'nın son 10 dakikaya 54-47 önde girmesini sağladı. Son periyodda Türk Telekom'un farkı iki hücuma kadar düşürdüğü anlar oldu ancak Pınar Karşıyaka'da devreye giren Jaylon Brown ve Vitto Brown, farkın kapanmasına izin vermedi. Böylece Pınar Karşıyaka sahadan 81-70 galip ayrıldı.