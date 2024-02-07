Haydi Kaf Kaf

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Son 16 Turu K Grubu'nda çıktığı ilk iki maçı kaybeden Pınar Karşıyaka bugün kendisi gibi 2'de 0 çeken Yunan ekibi Peristeri'yi ilk galibiyetini alarak çeyrek final umudunu koruma hedefiyle konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Bilet fiyatları tam 200 TL, öğrenci 75 TL olarak belirlendi.

EVİNDEKİ SON MAÇI

Karşıyaka, BCL'de ilk turu grubunda ikinci bitirip Play-In etabında Rio Breogan'ı eledikten sonra son 16'da İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'a mağlup olmuştu. Grupta yarın 2'de 2 yapan Hapoel ile Tenerife ise Sırbistan'da rakip olacak. Bu maçla Avrupa'da bu sezon grup aşamasında evindeki son müsabakaya çıkacak İzmir ekibi, 6 Mart'ta Peristeri, 13 Mart'ta Tenerife'yle deplasmanda oynadıktan sonra 19 Mart'taki Hapoel sınavına da tarafsız sahada çıkacak.