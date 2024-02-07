KSK’de Sözeri umutlu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son dört maçını kazanarak şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Karşıyaka'da takımıyla henüz puan kaybı yaşamayan teknik direktör Erkan Sözeri gözünü zirveye dikti. Başarılı teknik adam Sözeri, yarıştaki rakipleri Turgutluspor ve lider Batman Petrolspor'la art arda oynanacak maçlar öncesi futbolcularına güvenini yineledi. Sözeri, "Pazar galibiyeti 8 puanlık bir maç oldu. Batman Petrol ve Turgutluspor puan kayıpları yaşadı. Tutkulu ve ateşli bir taraftarımız var. Onların bu sevgisi neyi ifade ediyor: 'Siz şampiyon olun biz gerekeni yaparız." Beni tribüne çağırmaları sorumluluğumu daha da artırdı" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Başkan Azat Yeşil ve yönetim kuruluna teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Yönetim kurulumuz bizim hep yanımızda. Bu bütünlük beraberlik başarıya getirecek. Biz büyük bir aileyiz" dedi. Sözeri, 9 Şubat Cuma günü sona erecek ara transfer döneminde sol bek ve genç bir forvet takviyesi de yapabileceklerini ifade etti.