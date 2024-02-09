KSK kritik virajda

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefinde önünde 11 maçı kalan Karşıyaka, en önemli rakipleri konumundaki Turgutluspor ve Batman Petrolspor'la üst üste karşılaşacak. Ligde son 4 maçını kazanmanın moraliyle 10 Şubat Cumartesi günü Turgutluspor'la oynayacağı deplasmana hazırlanan yeşil-kırmızılılarda Futbol Şube Başkanı Mustafa Taşova, en önemli haftalarda olduklarını söyledi. Taşova, "Yolumuza 4'te 4 yaparak devam ediyoruz. Takım çok iyi gidiyor ve iyi çalışıyor. Üst üste iki kritik maça çıkacağız. Hem ligin hem de Karşıyaka'mızın konumu belirleyecek döneme giriş yapıyoruz. Mutlak galibiyetler bekliyoruz" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Mustafa Taşova, Turgutluspor deplasmanı ve Batman Petrolspor maçlarında taraftarlarının her zaman olduğu gibi yanlarında olmalarını istedi. Taşova, "Tüm taraftarlarımızı desteğe bekliyoruz. Özellikle Batman Petrol maçında kendi sahamızda hem de Turgutluspor deplasmanında onları yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah iki haftayı da 3'er puanla geçer, hedeflerimize emin adımlarla ilerleriz" ifadelerini kullandı.