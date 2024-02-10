Zirve aşkına

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka ile Turgutluspor bugün çok kritik Ege derbisinde Turgutlu'da birbirlerine rakip olacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Zorlu doksan dakikayı Muhammed Taha Onat yönetecek. Ligde son 4 maçını kazanıp geçen hafta Turgutluspor'u sollayarak lider Batman Petrolspor'un gerisinde 2. sıraya yerleşen Karşıyaka'nın 35 puanı bulunuyor. Geçen hafta Elazığspor deplasmanından eli boş dönen ev sahibi Turgutluspor ise Kaf-Kaf'ın 2 puan gerisinde 3. basamakta yer alıyor. Grupta 37 puanlı lider Batman Petrolspor ise yarın sahasında 31 puanla dördüncü sırada yer alan Elazığspor'u konuk edecek. Bu nedenle Turgutlu ve Karşıyaka arasındaki mücadeleden çıkacak sonuç iki ekibin de zirve yolundaki kaderini belirleyecek.

KASABA YARALI, KSK TAM TAKIM

Zorlu maç öncesi ev sahibi Turgutluspor'da Emre Çölgeçen ve Hamit cezalı, Yiğit Utku Gök ise Somaspor'a transferi nedeniyle kadroda yer almayacak. Karşıyaka'da ise Pazarspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen stoper İsmail'in cezası sona erdi. Savunma hattında forma giyen Erdinç'in de sakatlığı geçti. Yeşil-kırmızılı ekipte Turgutlu deplasmanı öncesi takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

GENÇ BERAT KALKAN MAKEDONYA'YA GİTTİ

Karşıyaka'da transferin son gününde bir ayrılık daha yaşandı. Yeşil-kırmızılılarda, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Berat Kalkan takımdan ayrıldı. Berat, Makedonya Ligi ekiplerinden Gostivar ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeşil-kırmızılı kulübe veda etti. Kuzey Makedonya U21 Takımı forması da giyen Berat, sezon başında Kasımpaşa'dan KSK'ye transfer olmuştu. Berat, İzmir ekibiyle toplam 7 maça çıktı.