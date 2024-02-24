KSK’de dejavu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta en önemli rakiplerine üst üste yenilerek şampiyonluk yarışında geriye düşen Karşıyaka dejavu yaşıyor. Bu sezona flaş transferlerle ve mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan İzmir temsilcisi, geride kalan 20 maçta sergilediği performansla adeta kendisini tekrar etti. Geçen sezonun ilk 20 haftasında sergilediği performansın bir tekrarına imza atan yeşil-kırmızılılar, özellikle son haftalarda direkt rakipleri karşısında aldığı yenilgilerle moral bozdu.

LİGDEKİ SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ

Geçen sezon 20 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi ile 36 puan toplayarak 4. sırada yer alan Kaf-Kaf, bu sezon ise 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi ile 35 puan toplayarak yine 4. sırada konumlandı. Karşıyaka, geçen sezon 20. haftayı lider konumdaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 7 puan gerisinde tamamlarken, bu sezon ise lider Batman Petrolspor'un 6 puan gerisinde yer aldı. 2022-2023 sezonunu 7. sırada tamamlayan İzmir ekibi, bu sezon kalan haftalarda aynı hataları tekrar etmemek için büyük çaba sarf ediyor.

YENİ BAŞLANGIÇ YAPMAYI İSTİYOR

Grupta bitime 9 hafta kala Play-Off'un bir alt sırasındaki Kelkit Hürriyetspor'a 11 puan fark atan Karşıyaka, kalan 9 maçından önce finalleri erken garantileyip ardından şampiyonluk veya en azından ikinci sırayı elde etmenin hesaplarını yapacak. İzmir ekibinde Yasin Ozan'ın sezonu kapatması, Şeref ve Cenk Ahmet'in sakatlıklarına rağmen yarın Ergene'yi deplasmanda yenerek kara bulutları dağıtmak isteyen Karşıyaka, yeni başkan İlker Ergüllü dönemine de 3 puanla başlamayı hedefliyor.