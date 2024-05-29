Haydi KAF-KAF

Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinde Galatasaray'ı eleyerek yoluna devam eden Pınar Karşıyaka bugün Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak yarı finalin ilk maçı saat 20.30'da start alacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finalist olacağı seride ikinci maç 31 Mayıs Cuma yine İstanbul'da, üçüncü karşılaşma ise 2 Haziran Pazar akşamı İzmir'de oynanacak.

TAKIMDA MORALLER YERİNDE

Gerek olması halinde dördüncü maç 4 Haziran'da İzmir'de, beşinci maç ise 6 Haziran'da tekrar İstanbul'da olacak. İki ekip geçen sezon finalde birbirine rakip olmuş, şampiyonluk ipini İstanbul temsilcisi göğüslemişti. Karşıyaka bu sezon ligde deplasmanda yenilip evinde yendiği Anadolu Efes'e Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde kaybetti. Kritik maçlar öncesi yeşil-kırmızılılar, yönetimin geçtiğimiz günlerde maaş ve prim ödemeleriyle moral bulurken, başkan İlker Ergüllü ve 2. Başkan Mustafa Karabağlı, çeyrek finalde Galatasaray'ı zorlu serinin ardından elemeyi başaran yeşil-kırmızılılara 50 bin dolar prim ödemesi de yapmıştı.

JAYLON BROWN FORMA GİYECEK

Bugün Play-Off yarı final serisinin ilk maçında Anadolu Efes deplasmanına çıkacak olan Pınar Karşıyaka'da Jaylon Brown'ın forma giymesi bekleniyor. Galatasaray'la oynanan çeyrek final serisi ikinci maçında kasığından sakatlanan ve geçtiğimiz günlerde takıma dönen tecrübeli şutör yeşil-kırmızılıların en büyük kozlarından olacak.