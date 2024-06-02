Yeniden Ergüllü

İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan genel kurulunda seçime tek aday olarak giren Başkan İlker Ergüllü, 3 yıllığına yeniden göreve geldi. Ergüllü, "Büyükkarcı önümüzdeki 3 yıl bize sponsorluk verdi; bunun karşılığında da kulüple ilgili hesaplarında yardımcı oldu. Hepimiz burada Karşıyaka camiasına hizmet vermek için varız. Hatalarımız olacaktır. Mühim olan bu hataları en kısa sürede Karşıyaka'nın menfaatine sonuçlandırmak. Önümüzdeki 3 yılda ben ve arkadaşlarım Karşıyaka için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Önceliklerinin finansal yapı konusunda hatalarını düzeltmek olduğunu vurgulayan Ergüllü, "Sportif başarı için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. Karşıyaka'nın yeni yönetim kurulu; Mustafa Karabağlı, Rıdvan Gürgönül, Sertaç İnamlık, Yücel Yetik, İlker Akpınar, Demir Çelik, Hatice Özalp, Gökhan Şensan, Özgür Okan, Mehmet Karal, Bahri Ekmekçioğlu, Barbaros Karadağ, Onur Güner, Mehmet Yaya'dan oluştu. Karşıyaka'nın kongresinde kulübün toplam borcu 400 milyon 684 bin TL olarak açıklandı.

TARİHİ UZLAŞMA TAMAM

SEÇİMLİ olağan genel kurul öncesi Başkan İlker Ergüllü yönetimi ve kulübü 5.5 yıl yöneten Eski başkan Turgay Büyükkarcı arasındaki uzlaşma resmiyete döküldü. Geçen yıl tartışmalı geçen 12 Ağustos'taki son seçimli kongrede ibra edilmeyen Büyükkarcı, kulübe tüm alacakları karşılığında sponsorluk desteği verdi. Yeni dönemde tüm camiayla barışık bir şekilde kulübü başarıya taşımayı hedefleyen İlker Ergüllü, Karşıyaka olarak ancak birlik içinde sıkıntıları aşabileceklerini söyledi. Turgay Büyükkarcı ise hep beraber yeşil-kırmızılı kulüp için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

TESİSLERİN SÜRESİ DOLDU

YEŞİL-KIRMIZILI kulübün Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın adını taşıyan tesislerinin 30 yıllık kira kontratı dolarken, Milli Emlak'a ait olan tesislerin bulunduğu 42 bin 616 metrekarelik arazinin yıllık 29 milyon 800 bin TL tahmini kira karşılığı 27 Haziran'da ihaleye çıkacağı öğrenildi. Kaf-Kaf kontratı Haziran 2023'te sona eren ve kira borcu bulunmadığı tesislerinin kontratını uzatmak için sözleşme bitmeden Ocak 2023'te gerekli başvuruyu yaptı. 30 yıldır kullandığı tesisleri yıllık 30 milyon TL'ye yaklaşan bedelle ihaleye çıkarılıp tesislerinden olma tehlikesi yaşayan Karşıyaka harekete geçti.