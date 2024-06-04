Karşıyaka’ya borç uyarısı

KARŞIYAKA'NIN borcu 400 milyon 684 bin TL'ye ulaştı. Daha önce kamu borçlarını taksitlendiren, kulübün önünde FIFA yaptırımı bulunan eski yabancı futbolcu alacaklarını temizleyip, transfer yasağını açan yeşil-kırmızılılarda vergi, SGK, FIBA, futbol ve basketbol takımlarının alacaklarıyla borçlar her yıl katlandı. Karşıyaka'da geçen dönemde yöneticiler, önceki yılların aksine kulübe şahsi olarak verdikleri tüm paraları bağışladı. Alacakları için kulübe temlik koymayan Başkan İlker Ergüllü ve 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı başta olmak üzere yöneticiler, verdikleri paralar karşılığında bağış makbuzu aldı. Yönetim dışından kulübe mali destek veren camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu, 4 milyon 158 bin TL'lik bağış yaparken, eski başkan Turgay Büyükkarcı da kongre öncesi kulübe 5.5 yıllık başkanlık döneminden kalan alacakları karşılığında reklam verdi.