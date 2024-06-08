Ergüllü destek istedi

KARŞIYAKA'DA geçen hafta göreve gelen yeni yönetimde daha önce Menemen FK'da başkanlık yapan Bahri Ekmekçioğlu'nun yer alması gibi konular sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştirilirken, başkan İlker Ergüllü sağduyu ve destek istedi. Henüz göreve seçileli 1 hafta bile olmadığını söyleyen Ergüllü, "Kongrenin hemen ardından futbol ve basketbolda transfer görüşmelerine başladık. Tesislerimizle ilgili tam seçim arifesinde ortaya çıkan hukuki problemleri çözmek için yoğun mesai harcıyoruz. Bu nedenle ilk yönetim kurulu toplantımızı bile yapamadık. Ancak sosyal medyada daha ilk günden yönetimime ve dolayısıyla bu yönetimi oluşturan bana yapılan sert eleştirileri olumlu bulmuyorum" dedi.

"GÜZEL GELİŞMELER OLACAK"

Yönetim olarak henüz icraat bile yapmadan eleştiri aldıklarını belirten Ergüllü, "Biz yönetim olarak çalışmalarımızla kendimizi kanıtlayacağız.

Yeni haftadan itibaren kulübümüzde güzel gelişmeler olacak" açıklamasını yaptı.