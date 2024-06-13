Eroğlu olmadı Akçay masada

TEKNİK direktör arayışlarını sürdüren ve iki deneyimli aday ile görüşme yapan Karşıyaka'nın Hüseyin Eroğlu ile maddi şartlarda anlaşamadığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılı yönetim, İzmir'e davet ettiği Mustafa Reşit Akçay ile masaya oturacak. Daha önce Altınordu'yu 10 yıl boyunca yönetip 3. Lig'den Süper Lig kapısına getiren, Samsunspor'u ise Süper Lig'e taşıyan Eroğlu'nun yüksek talepleri nedeniyle mutabık kalınamadığı kaydedildi. Uzun süredir görüşülen Akçay ile mali olarak prensipte anlaşmaya varılırken, taraflar bugün son kararı verecek.