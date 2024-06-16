Karşıyaka’da hedef Doğan

TFF 3. Lig'de yıllardır şampiyonluk hasretini dindiremeyen Karşıyaka, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın takımın başına geçmesinin ardından transferde gaza bastı. 65 yaşında ki deneyimli teknik adam transfer listesini verirken, yönetimin ilk adresi Bucaspor 1928 oldu. 2. Lig'de mücadele eden Fırtına'nın storperi Doğan Can Otman Kaf-Kaf'ın radarına girdi. Sarılacivertli ekiple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Doğan Can'ın menajeri ile KSK yönetimi bir ön görüşme yaptı.

BİRÇOK KULÜPTE FORMA GİYDİ

33 yaşındaki deneyimli savunmacının da Kaf-Kaf'a olumlu baktığı öğrenilirken, görüşmelerin sağlıklı ilerlemesi halinde Kaf-Kaf yönetimi, Bucaspor 1928 ile bağlantıya geçecek. Kariyerinde Karagümrük, Sancaktepe, Hatay, Erzurum, Kastamonu, Tuzla, Eyüp Düzce ve Pendik gibi ekiplerde forma giyen Doğan Can, Fırtına'ya geçen sezon başında transfer olmuştu.

SPONSORLUK MÜJDESİ

Kentin 112 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'ya önemli sponsorluk destekleri geliyor. Yeşil-kırmızılılarda geçen şubat ayında yönetimi devralıp, 1 Haziran'daki kongrede güven tazeleyen Başkan İlker Ergüllü'nün kulübe büyük maddi katkı sağlayacak 2 önemli firmayla anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Sponsorluk anlaşmaları resmiyete geçince yıllardır artan borç yükü altında mücadele eden Kaf-Kaf'a yeni sezon öncesi can suyu olacak.