KSK rapor bekliyor

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi dış transferle ilgili görüşmelerini sürdüren Karşıyaka'da kurmayla beklemeye geçti. İzmir temsilcisinde yönetim, iç transfere resmi olarak başlamak için teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın vereceği raporu bekliyor. Yeşil-kırmızılılarda geçen hafta sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, pazartesi günü İzmir'e dönecek. Akçay'dan kalacak ve gidecek isimlerle ilgili rapor alacak yeşil-kırmızılı Karşıyaka yönetimi ardından oyuncularla masaya oturacak.

HAREKETE GEÇİLECEK

Geçen sezondan Enes Nalbantoğlu, Adnan Emir, Alpay Koldaş, Cenk Ahmet, Emre Can Heptazeler, Ferdi Burgaz, Hakan Erçelik, Hasan Sürmeli, İsmail Güner, Mustafa Durgun, Ömer Alper, Sefa Küpeli ve Yasin Ozan'ın sözleşmelerinin devam ettiği Karşıyaka'da Fatih Taşdelen, Barış Sağır, Emre Keleşoğlu, Erdinç Çepoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Şeref Özcan, Haydar Yılmaz, Enes Kalyoncu, Adem Büyük ile kiralık olan Bilal Ceylan, Efe Tatlı ve Erdem Gökçe'nin kontratları biterken, rapora göre yönetim hemen harekete geçecek.