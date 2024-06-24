Karşıyaka’da imzalar atıldı

Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon 13 golle takımın en skorer ismi olan 29 yaşındaki Enes Nalbantoğlu 2; 22 yaşındaki file bekçisi Enes Kalyoncu ise 1 yıllığına imza attı. Başkan İlker Ergüllü, imzaların ardından Enes Nalbantoğlu'yla birlikte açıklama yaparak, "Enes geçen sezon benim ilk transferini gerçekleştirdiğim oyuncuydu. O zamandan beri benim için önemli bir oyuncu. Geçen sezon kendisinden iyi faydalandığımızı düşünüyorum. Bu sezon da takımla birlikte aynı başarısını sürdürecek" dedi.

Enes ise, "Yine buradayım. Geçen sezon takım olarak ve kendim güzel performans sergilediğimizi düşünüyorum. İnşallah bu sezon üzerine koyarak şampiyonluğun en güçlü adayı olacağız" ifadelerini kullandı.