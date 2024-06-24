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Haberler Karşıyaka KSK’de Fatih belli değil

KSK’de Fatih belli değil

Karşıyaka’nın 28 yaşındaki golcü isminin takımdaki geleceği netlik kazanmadı

HABER MERKEZİ
KSK’de Fatih belli değil
TFF 3'üncü Lig'de iç transfer harekatına yıldız kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu'nun sözleşmesini 2 yıllığına uzatarak başlayan Karşıyaka'da sözleşmesi sona eren Fatih Taşdelen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yeşil-kırmızılılarda 2.5 sezondur forma giyen 28 yaşındaki golcüyle ilgili Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın raporu bekleniyor. Fatih Taşdelen, Karşıyaka'daki ilk yılında yarım sezonda 8 gol, 2022-2023'te 12 gol, geçen sezon ise 11 gol atmıştı. Fatih gibi kontratları sona eren Barış Sağır, Emre Keleşoğlu, Erdinç, Mehmet Alaeddinoğlu, Şeref, Haydar gibi isimlerle ise yeniden anlaşılması beklenmiyor. Enes'in yanı sıra Adnan Emir, Alpay, Cenk Ahmet, Emre Can Heptazeler, Ferdi, Hakan, Hasan, İsmail, Mustafa Durgun, Ömer Alper, Sefa ve Yasin Ozan'ın sözleşmelerinin devam ettiği Karşıyaka'da kadroda ayrılıklar yaşanabiyeceği öğrenildi.
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