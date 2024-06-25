KSK’nin gurur günü

CUMHURİYETİMİZİN kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, Kurtuluş Savaşı'ndaki katkılarından dolayı armasına ay-yıldız armağan edişinin 98'inci yıl dönümü için tören düzenlendi. Karşıyaka'daki Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında düzenlenen törende açıklamalarda bulunan başkan İlker Ergüllü kendilerine yakışanın kulübe verilen bu onura sahip çıkmak olduğunu vurguladı. Ergüllü, "Bundan sonra bize yakışan, bu zamana kadar olduğu gibi hem kulübümüze hem de Karşıyaka'mıza verilmiş bu onura sahip çıkmak, bunu en iyi şekilde değerlendirmek. Karşıyaka Spor Kulübü'nün bir okul olduğunu hiçbir zaman unutmadan sportif başarı ile hem gençlerimizin hem de ailelerinin yetişmesine, sporla iç içe bir hayat yaşamasına imkan sağlamaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Karşıyaka iç transferde sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu'ndan sonra sözleşmesi sona eren kaleci Enes Kalyoncu ile de yeniden anlaştı.