KSK’de Suat sesleri

TFF 3. Lig'de sezon başlamadan Bursaspor ile transfer yarışına giren Karşıyaka, önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Yeşil-kırmızılılar, 1. Lig ekibi Çorum FK'nın orta saha oyuncusu Suat Kaya'nın peşine düştü. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek futbolcuyu ikna çalışmalarına başlayan Kaf-Kaf, oyuncuyla el sıkışmaya yakın. Son 2 sezonun gol kralı İshak Çakmak'ın ileri uçta oynaması beklenirken, bir hücum kanatında Enes Nalbantoğlu, diğer tarafta yine yeni transferlerden Ali Sinan Gayla görev alacak. Bu 3 oyuncuyu Suat Kaya 10 numara pozisyonunda besleyecek. Kaf- Kaf'ın transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki Suat Kaya bir diğer İzmir ekibi Bucaspor 1928'de de 2019-20 sezonunda görev almıştı.

BUCASPOR'DA DA OYNAMIŞTI

1999 doğumlu futbolcu, Ankaraspor, Başkent Akademi, Tarsus İdman Yurdu ve Iğdır FK'nın ardından son 2 sezondur Çorum temsilcisinde top koşturuyor. KSK'nin transfer gündeminde Suat gibi özellikle üst liglerde yer alan futbolcular bulunuyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın da transfer görüşmelerinde etkin rol aldığı öğrenildi. Akçay'ın hücum hattını tamamladıktan sonra özellikle kaleci pozisyonuna da mutlaka takviye yapılmasını istiyor.

KARŞIYAKA'DA METİN PEKER İMZAYI ATTI

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Karşıyaka, altyapısından yetişen stoper Metin Peker'e resmi imzayı attırdı. Geçen sezon Elazığspor formasıyla Play- Off'tan 2'nci Lig'e yükselme sevinci yaşayan 31 yaşındaki savunmacı 1 yıl aradan sonra yuvaya döndü.