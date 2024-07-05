TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka çok hareketli. İzmir temsilcisi, geçen sezon kadrosunda yer alan tam yedi oyuncusuyla yollarını ayırdı. İzmir ekibi Beşiktaş'tan kiralanan sağ bek Bilal Ceylan, Iğdır FK'dan kiralanan Erdem Gökçe, sözleşmesi sona eren ön libero Barış Sağır, Adnan Emir Koldere, Emre Keleşoğlu, Erdinç Çepoğlu ve geçen sezon takımın en skorer ikinci oyuncusu Fatih Taşdelen'le vedalaştı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Formamızı giydikleri süre boyunca verdikleri mücadele ve göstermiş oldukları özveri için teşekkür ediyoruz ve kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz" denildi.

3 GELDİ 7 GİTTİ

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren İzmir temsilcisi geride kalan süreçte 7 isimle yolları ayırırken, 3 dış transfere imza attı. Yeşilkırmızılılar Ali Sinan Gayla, İshak Kurt ve Metin Peker'le takımı takviye etmişti. Kaf-Kaf'ta önümüzdeki süreçte ayrılıkların süreceği, dış transfer çalışmalarında ise imzaların süreceği belirtildi.