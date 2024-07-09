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Haberler Karşıyaka KSK’de vedalar bitmiyor

KSK’de vedalar bitmiyor

HABER MERKEZİ
KSK’de vedalar bitmiyor

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezon öncesi vedalar bitmiyor. Kadrosunda büyük değişime giden yeşil-kırmızılı takımdan ayrılan 12. futbolcu Hakan Erçelik oldu. Geçen sezon İzmir temsilcisinde 24 lig, 2 kupa maçına çıkıp 1 kez rakip fileleri sarsan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Karşıyaka'yı çalıştıran Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, eski öğrencisini yeni kulübüne götürdü. Geçen hafta Adnan Emir Koldere, Barış, Batuhan, Bilal, Emre, Erdem, Erdinç Çepoğlu, Fatih Taşdelen, Haydar Yılmaz, Mehmet Alaeddinoğlu ve Şeref Özcan'la yollarını ayıran Karşıyaka, Hakan'ın da gidişiyle 12 oyuncusuyla yollarını ayırmış oldu.

3 TAKVİYE GERÇEKLEŞTİRDİ

Yeşil-kırmızılılar dış transferde şimdiye kadar sadece stoper Metin Peker, İshak Kurt ve Ali Sinan Gayla ile anlaşarak 3 takviye gerçekleştirdi.

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