KSK’nın rotası Iğdır

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka transferde rotayı geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Iğdır FK'ya çevirdi. Geçen sezonki kadrosunda yer alan 12 futbolcuyla yollarını ayıran ve dış transferde Ali Sinan Gayla, İshak Kurt ve Metin Peker'i renklerine bağlayan yeşil-kırmızılı kulüp, Iğdır ekibinde görev yapan orta saha oyuncusu Bekir Can Kara'nın ardından 3 ismi daha gündemine aldı. İzmir temsilcisinin aynı takımdan sol kanat Enes Soy, 10 numara pozisyonunda görev yapan Eray Karataş ve orta saha oyuncusu Hakan Yavuz'u listesine eklediği bildirildi. Iğdır temsilcisiyle sözleşmeleri devam eden 3 oyuncunun kadroda düşünülmemesi halinde Karşıyaka'nın transfer taarruzuna geçeceği ifade edildi.