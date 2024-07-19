Karşıyaka’da sıra orta saha ve kalede

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer döneminde şimdiye kadar 4 takviye yapan Karşıyaka, önceliği orta saha ve kaleye verecek. Geçen sezonki kadrosundan 13 futbolcuyla vedalaşıp stoperler Metin Peker ve Abdülkadir Öksüz ile sağ kanat Ali Sinan Gayla ve son 2 yılın gol kralı santrfor İshak Kurt'u kadrosuna dahil eden Kaf-Kaf, 6 ve 8 numara mevkileri için orta sahaya ön libero ile hücuma dönük oyuncu takviyesi gerçekleştirecek. Yeşil-kırmızılılar, bu bölgeye ilk olarak Sefa Narin'i transfer etmeyi planlıyor. Yönetimin uzun zamandır gündemde olan ön libero için harekete geçtiği öğrenildi. Geçen sezon kadrosundaki kalecilerden Haydar'la yollarını ayırıp Hasan ve Enes Kalyoncu ile ise yola devam eden yeşil-kırmızılılar, kadroya tecrübeli bir file bekçisi daha dahil edecek. İzmir ekibi defansın sağına ve soluna da kontenjan gereği genç oyuncu transferi yapmaya çalışıyor.