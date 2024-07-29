Karşıyaka’da kombine sürprizi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk iddiasıyla hazırlanan Karşıyaka'da kombine biletlerin yarın saat 19.12'den itibaren satışa çıkacağı açıklandı. 29 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında mevcut koltuklarını korumak isteyen taraftarlar için anlaşmalı bilet firması tarafından gönderilecek rezervasyon epostası üzerinden yenileme dönemi başlayacak. 31 Temmuz Çarşamba günü saat 19.12'den itibaren ise yine firma üzerinden genel satışa çıkılacak. Rakiplerini Alsancak Stadı'nda ağırlayan Kaf-Kaf'ta 2024-2025 sezonunda tüm iç saha lig ve kupa maçlarında geçerli olacak kombine fiyatları Maraton 1250, Numaralı 2500, VIP A/C 6000, VIP B 10000 TL olarak belirlendi. Taraftarlardan gelen geri bildirim doğrultusunda alt ve üst kısım ayrımı yapılmadan maraton tribünde tek tribün ve tek fiyat uygulamasına gidildiği belirtildi.