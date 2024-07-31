KSK’de Ergüllü iddialı

TOPLAM 400 milyon TL'nin üzerinde borcu olan İzmir'in köklü temsilcisinde şubat ayında yönetim içinden başkanlığı devraldıktan sonra haziran ayındaki olağan genel kurulda ateşten gömleği giyen İlker Ergüllü önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün gelirlerini arttırmak için her türlü adımı attıklarını söyleyen Başkan Ergüllü, futbol, voleybol ve basketbolda çok önemli işler yaptıklarını ifade ederken, 3 branşta da iddialı olacaklarını vurguladı.

"BİZE BÜYÜK DERS OLDU"

Taraftarın, Göztepe'de oynarken iki takım arasındaki derbi sonrası yaptığı harekete tepkisinin ardından sözleşmesi iptal edilen Gençer Cansev olayına da değinen Ergüllü, "Başarı için iyi oyuncular bulmaya çalışıyoruz ama tarihsel geçmişe bakmamıştık. Bize ders oldu. Taraftarımızı huzursuz etmeyecek başka alternatifler olduğu için vazgeçtik" dedi. İzmir'i basketbolda yıllardır Süper Lig'in yanı sıra Avrupa arenasında da temsil eden Karşıyaka'da 5 yeni yabancı transferiyle çok iddialı bir kadro oluşturduktan sonra geçen hafta takımın 26 yıllık isim sponsoru Pınar'ın yeni sezon öncesi sponsorluktan çekilmesi camiayı şaşırtırken, Başkan İlker Ergüllü görüşmelerin henüz bitmediğini dile getirdi.