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Haberler Karşıyaka

Karşıyaka’da Alpay ayrıldı

Kadrosunu şekillendiren İzmir ekibinde 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Koldaş ile yollar ayrıldı

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’da Alpay ayrıldı
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadro planlama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen yeşil-kırmızılılar, transfer döneminin açılmasıyla birlikte geçtiğimiz sezon takımda yer alan Ömer Alper Tatlısu, Şeref Özcan, Mehmet Alaeddinoğlu, Haydar Yılmaz, Fatih Taşdelen, Erdinç Çepoğlu, Erdem Gökçe, Emre Keleşoğlu, Emir Koldere, Bilal Ceylan, Barış Sağır, Hakan Erçelik, Batuhan Kuru ve Arda Gülmez'e veda etti. İzmir ekibi yapılan transferler sonrasında şimdi de 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Koldaş'la yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli savunmacıyı, 2. Lig'den çok sayıda takımın istediği, Alpay'ın da hangi takıma gitmek için kararını ilerleyen günlerde vermesi bekleniyor.
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