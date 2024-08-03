Sezon başlamadan saha dışı krizlerle yıpranan 3. Lig ekibi Karşıyaka'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz hafta deneyimli stoper Gençer Cansev'in sözleşme imzalamasına rağmen, Göztepe forması giydiği dönemde oynadığı Karşıyaka maçı sonrası sarı-kırmızılı bayrağı saha ortasına diktiğini hatırlatan Kaf-Kaf taraftarının büyük tepkisi üzerine transfer iptal olmuştu. Henüz bu olayın yankısı bitmeden art arda sıkıntılar yeşil-kırmızılı kulüpte baş göstermeye devam etti. İzmir temsilcisinde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yaklaşık 1 haftadır idmanlara katılamadığı ve memleketi Trabzon'da olduğu öğrenildi. Ayrıca transferde her konuda anlaşılan orta saha oyuncusu Hakan Barış'ın son anda imzadan vazgeçtiği ve Elazığspor'la anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.

İKİ GENÇ ELLERİNDEN KAÇTI

Öte yandan Karşıyaka, altyapıdan çıkan ve gelecek vadeden iki yıldız adayı oyuncusunu da elinde tutamadı. Batuhan Kuru'nun Çorum FK, Arda Gülmez'in de Keçiörengücü'ne borservissiz transfer olması taraftarı küplere bindirdi. Bardağı taşıran son olay ise Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü'nün F.Bahçe yöneticisi Sertaç Komşuluoğlu ile birlikte Fenerbahçe forması tutarken verdiği pozun Karşıyaka'nın resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanması oldu.

ÇARŞI GRUBU'NDAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

YEŞİL-KIRMIZILILARDA üst üste yaşanan krizlerin ardından Karşıyaka taraftarları isyan etti. Karşıyaka'nın en etkin taraftar gruplarından Çarşı Grubu açıklamalarda bulundu. 'Yanlışa susan dilsiz şeytandır' başlıklı metinde şu ifadeler yer aldı: "Bu kulübün tarihine, ahirete göç eden kurucularımıza, değerli yöneticilerimiz ve taraftarlarımıza ihanet edip kemiklerini sızlatıyorsunuz. Taraftar yönetime karışıyor diye bir algı oluşturuluyor. Keşke bu güne kadar bizim sözümüz dinlenseydi, futbol takımı Üçüncü Lig'e kadar düşmezdi. Artık gördüğümüz yanlış şeyleri yöneticilerimizin yüzüne söyleyeceğiz"