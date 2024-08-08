Kaf-Kaf temkinli

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Karşıyaka, transferde ayağını yorganına göre uzatıyor. Yeşil-kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, birçok kulübün yaptığı fahiş transferlerin piyasayı yükselttiğini, kulüp olarak titiz bir şekilde takviye çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. Akçay, "Onlarca oyuncu bize öneriliyor. Bizim de transfer listemiz hazır. Futbol şubemiz ve yönetimimizle birlikte hareket ederek, kulübümüzün ekonomik yapısına uygun oyuncuları takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Hedefe giderken, kulübün geleceğini kurtaracak potansiyelli isimleri de kadroya kattık ve katmaya devam edeceğiz. İdmanlarımız devam ediyor. Takım uyumunu sağlamaya başladık. Önümüzdeki hafta içi hazırlık maçlarımız başlıyor. Teoride ve antrenmanlarda çalıştığımız teknik-taktik konuları sahaya yansıtabilecek miyiz göreceğiz" diye konuştu.

FORMALAR BEĞENİLDİ

Öte yandan yeşil-kırmızılılar 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, dış saha ve alternatif formasını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile futbolseverlere tanıttı. Yeşil-kırmızılıların yeni formaları sosyal medyada büyük beğeni aldı. Kaf-Kaf'ın yeni formalarının fotoğraf çekimleri kulübün futbol, voleybol ve yelkencilerinin katılımıyla ilçedeki sembol mekanlar Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, İnsan Hakları Anıtı ile Yelken Tesisleri'nde yapıldı.