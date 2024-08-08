Karşıyaka, Alanyaspor’dan Mert Yusuf Torlak’ı kiraladı

Son dakika spor haberleri... Karşıyaka, Süper Lig ekibi Alanyaspor'dan 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Mert Yusuf Torlak'ı bir yıllığına kiraladığını açıkladı. TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Birçok oyuncusu ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, takıma takviye olarak da geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan ve etkili performanslar ortaya koyan oyunculara yöneldi.

2023-2024 futbol döneminde takımlarıyla mutlu sona ulaşan Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt ve Hakan Canbazoğlu'nu transfer eden İzmir ekibi; Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız ve Kadir Bakırtaş gibi genç oyuncuları da kadrosuna katmayı başardı. Yeşil-kırmızılılar, orta sahaya bir hamle daha yaptı ve Alanyaspor'dan 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Mert Yusuf Torlak'ı bir yıllığına kiraladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu orta saha oyuncusu Mert Yusuf Torlak'ın sezon sonuna kadar geçici transferi için kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmış bulunmaktayız. Mert'e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Böylece Karşıyaka, yaz transfer dönemindeki 8. takviyesini gerçekleştirmiş oldu.