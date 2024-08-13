Karşıyaka’da Sefa kaldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da ayrılması gündemde olan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli takımda kaldı. Yeşilkırmızılılarda farklı kulüplerden teklif alan tecrübeli futbolcu teknik heyet ve yönetimle görüştü. Kaf-Kaf'ta yönetimin güven aşıladığı Sefa yeni sezonda da Karşıyaka'da forma giymeye devam edecek. İzmir temsilcisinin geçen sezon 52 Orduspor FK'dan renklerine bağladığı 30 yaşındaki deneyimli orta alan oyuncusu Sefa Küpeli, 19'u ilk 11'de olmak üzere 24 karşılaşmada forma giyerek 1 gol atmıştı. Karşıyaka'da transferde orta saha, defans ve kanatlara takviye arayışları ise sürüyor.