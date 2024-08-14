Hakan Kaf-Kaf’ta

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla sezona hazırlanan Karşıyaka, deneyimli orta saha Hakan Barış ile anlaştı. Haftalardır temas kurduğu 30 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu geçen hafta Almanya'dan İzmir'e getiren yeşilkırmızılılar, transferi sosyal medyadan duyurdu. Almanya'da Bielefeld takımında yetişen; Türkiye'de Dardanelspor, Manisaspor, Göztepe, Giresun, Adana, Manisa FK, Iğdır ve Çorum formalarını giyen merkez orta saha oyuncusu, Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi 9'uncu dış transferi oldu. Kariyerinde Göztepe ile 1'inci Lig'de Play-Off'ta, Manisa FK ile 2'nci Lig'de, Iğdır FK ile de 3'üncü Lig'de şampiyonluklar yaşayan Hakan Barış, geçen sezon 1'inci Lig'de Çorum FK'yla Play-Off yarı finali oynamıştı.