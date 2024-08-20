Karşıyaka doludizgin

YENİ sezonda Üçüncü Lig'de mücadele edecek olan Karşıyaka, transferde doludizgin gidiyor. Yeşil-kırmızılıların yönetimi, son olarak Sarıyer forması giyen G.Birliği'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile prensip anlaşmasına vardı. Taraflar arasında son detayların görüşülmesinden sonra bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

BONSERVİS ENGELİ YOK

Almanya'da Hertha Berlin altyapısında yetişen gurbetçi oyuncu, Kayseri, A.Demir, Karagümrük, Keçiörengücü, Balıkesir, Ankaraspor'da oynadı. Ayrıca yeşil-kırmızılılar, savunma takviyesi için ise 1461 Trabzonspor forması giyen Hurşit Taçcı'yı da gündemine ekledi. 33 yaşındaki deneyimli sol bek ile görüşmelere başlayan kurmaylar, oyuncunun bonservis engeli olmaması nedeniyle transferi bir an önce bitirmek istiyor. Öte yandan ilk hazırlık maçında Altınordu ile 2-2 berabere kalan KSK, Somaspor'u Enes ve İsmail'in golleriyle 2-1 yenmeyi başardı.

GENÇER CANSEV BEYKOZ'A GİTTİ

KARŞIYAKA'YA transferiyle bir süre önce gündem olan ve sözleşmesi iptal edilen Gençer Cansev'in yeni adresi belli oldu. Tecrübeli savunmacının İkinci Lig temsilcisi Beykozspor'a transfer olduğu öğrenildi. Göztepe forması giydiği 2015- 2016 sezonunda, Karşıyaka ile oynadıkları maç sonunda sarı-kırmızılı bayrağı orta sahaya diktiği gerekçesiyle yeşil-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Cansev'in sözleşmesi bir gün sonra kendi isteği ile yönetim tarafından iptal edilmişti.